رسالة من دنيا بطمة لوالد حلا الترك بمناسبة يوم الحب.. كيف تبرأت من قرابة الأخيرة وشقيقيها؟

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 01:54 مساءً -

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة جمعتها وزوجها المنتج محمد الترك وتوجهت إليه من خلالها بالمعايدة لمناسبة يوم الحب.

وكتبت: “كل عام وانت الحب كل عام وانت سندي ورفيق دربي كل عيد حب وانت الحب”.

ونشرت صورة مركبة جمعت كل أفراد أسرتها أي زوجها وابنتها غزل وشقيقتها ابتسام ووالدتها ووالدها وجدتها وقريبتها لينا.

وعلقت عليها: “كل عام وانتم حبايب قلبي، كل عام وأنتم نظر عيني الله يحفظكم ليا.

جدتي ولينا وبابا الغالي”.

ومنعت خاصية التعليقات، إلا أن الصورة أثارت الجدل بعدما استعادتها بعض الحسابات على التطبيق نفسه.

ورأى بعض المتابعين أن الفنانة تعمدت نشر صورة أفراد أسرتها باعتبار أنهم أقارب ابنتها غزل دون غيرهم، معلنة بذلك تبرؤها من القرابة التي تجمع الأخيرة وحلا الترك وشقيقيها.

ويأتي ذلك على هامش تصريح أدلت به لموقع le360 في وقت سابق حيث قالت إن طفلتها لا تحتاج إلى إخوتها من والدها.

وما أثار الجدل أكثر هي الرسالة التي نشرتها الفنانة تعليقاً على صورة أخرى لها حيث كتبت: “سأعاملك بالمثل. كيفما كان أسلوبك”.

وفي المقابل ردّ المنتج محمد الترك على معايدة زوجته من خلال حسابه على “إنستغرام”. وكتب: “كل عام وانتِ الحب يا أجمل وردة في بستان حياتي”.

