انت الان تتابع تفاصيل خبر بطلة السينما المصرية "نادية فهمي" تودع الحياة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 01:49 مساءً - توفيت الفنانة المصرية نادية فهمي، أمس الخميس، بعد صراع مع المرض، ومحاولات طويلة في العلاج لم يأتِ بجدواه عن عمر يناهز 69 عاماً.

وشيع جثمان الفنانة الراحلة، يوم أمس بعد صلاة العصر، من مسجد السيدة نفيسة، في العاصمة القاهرة.

وعانت فهمي من مرض ألزهايمر، كما أصيبت سابقاً بجلطات بالمخ وتصلب الشرايين.

وأدت فهمي، التي رأت النور عام 1950، الكثير من الأدوار السينمائية مع رواد السينما المصرية، أمثال محمود المليجي وشكري سرحان وزوزو ماضي.

وساهمت الفنانة الراحلة في عدد من الأعمال الدرامية، كما أنها اشتهرت بدورها في مسلسل "ضمير أبلة حكمت"، الذي أنتج عام 1991، ولاقى نجاحاً كبيراً بعدما أدت خلاله دور المعلمة البسيطة التي تتمسك بالأخلاق والتقاليد رغم ضغوط الحياة.

وتميزت نادية بوجهها المصري الخالص والأداء السلس ممَّا أتاح لها الظهر في العديد من أدوار الفتاة العادية، والاقتراب من قلوب عشاق الدراما المصرية العربية.

واختتمت فهمي مشوارها الفني ببعض المشاهد في مسلسلي "وتر مشدود (2009) و"الخواجة عبد القادر" (2012).