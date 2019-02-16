بالصور- "الكاثوليكي للسينما" يسدل الستار على دورته الـ67.. تعرف على الفائزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت قاعة الآباء الفرنسيسكان مساء أمس الجمعة 15 فبراير، حفل ختام الدورة الـ67 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والتي أهدتها اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال لروح الفنان المصري العالمي جميل راتب تقديرًا لمشواره الفني وعطائه السينمائي وأعماله المتميزة على مدار تاريخه الفني.

بدأ الحفل بعرض فيلم عن ملخص فعاليات الدورة، ولقطات من حفل الافتتاح والندوات الفنية للأفلام المشاركة، ثم صعدت للمسرح المذيعة أسماء قنديل لتقديم الحفل.

وألقى الأب بطرس دانيال كلمة أكد خلالها على رسالة الفن ودوره في الارتقاء بالذوق العام للمشاهدين والمجتمعات، ثم كانت كلمة الأب كمال لبيب الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، بعد ذلك تم عرض فيلم عن لجنة تحكيم هذه الدورة والتي تشكلت برئاسة المخرج عادل أديب وعضوية "الفنانة إلهام شاهين والفنانة صابرين والفنان مصطفى شعبان والفنان مجدي كامل ومدير التصوير د.محمد مختار والسيناريست محمد سليمان والموسيقار هشام نزيه والناقد الفني إمام عمر".

وشكر رئيس لجنة التحكيم المخرج عادل أديب، في كلمته المركز لدوره التنويري في تسليط الضوء على الأعمال الفنية المتميزة، بعد ذلك تم تكريم رئيس وأعضاء لجنة التحكيم وتسليمهم درع المركز وشهادة تقدير لتطوعهم ومشاركتهم الفعّالة على مدار أيام المشاهدة وإعلان النتيجة، ثم تم التقاط صورة جماعية لهم قبل نزولهم من على خشبة المسرح.

وشهد الحفل منح الناقد طارق الشناوي جائزة الإبداع الفني، وحصل المخرج يسري نصر الله على جائزة فريد المزاوي.

وأحيت حفل الختام المطربة الشابة آية عبدالله، مقدمة باقة متميزة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل، ومنحها الأب بطرس في ختام فقرتها درع المركز.

واختتم الحفل بالإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة السابعة والستين، التي تنافس عليها هذا العام 6 أفلام من بين 36 فيلمًا عُرضت تجاريًا عام 2018، وهي: "طلق صناعي" للمخرج خالد دياب، "زهرة الصبّار" للمخرجة هالة القوصي، "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي، "عيار ناري" للمخرج كريم الشناوي، "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح، "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله السيد، وكانت الجوائز على النحو التالي..

- جائزة أحسن ممثلة ذهبت للفنانة حورية فرغلي عن دورها في فيلم "طلق صناعي".

- جائزة أحسن ممثل حصل عليها الفنان أحمد الفيشاوي عن دوره في فيلم "عيار ناري".

- جائزة أحسن ممثل دور ثان ذهبت للطفل أحمد عبدالحفيظ عن دوره في فيلم "يوم الدين".

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- جائزة أحسن سيناريو السيناريست للمخرج أبو بكر شوقي عن فيلم "يوم الدين".

- جائزة أحسن تصوير (مناصفة) بين مدير التصوير عبدالسلام موسى عن فيلم "عيار ناري"، ومدير التصوير فيديركو سيسكا عن فيلم "يوم الدين".

- جائزة أحسن مونتاج فاز بها المونتير إرين جرينويل عن فيلم "يوم الدين".

- جائزة أحسن إشراف فني وديكور لورا موس عن فيلم "يوم الدين".

- جائزة أحسن موسيقى تصويرية الموسيقار عمر فاضل عن فيلم "يوم الدين".

- جائزة أحسن إخراج للمخرج أبو بكر شوقي عن فيلم "يوم الدين ".

- جائزة أحسن فيلم سينمائي فاز بها فيلم "يوم الدين".

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة للممثل راضي جمال عن فيلم "يوم الدين".

- وشهادة تقدير للفنان شهاب إبراهيم عن دوره في فيلم "يوم الدين".

يُذكر أن المهرجان انطلقت فعاليات دورته الـ67 مساء يوم الجمعة الموافق 8 فبراير، وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم "أحمد بدير، هشام سليم، السيناريست كرم النجار، المخرج أحمد يحيى، المخرجة شويكار خليفة، الفنان عمرو يوسف، الفنانة مي الغيطي"، وأحيا الحفل الفنان إيمان البحر درويش.