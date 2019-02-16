إطلاق اسم جورج سيدهم على الدورة الرابعة من "شرم الشيخ للمسرح الشبابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

التقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم بأعضاء مجلس إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وهم: الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والمخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي المدير التنفيذي، وتم خلال اللقاء وضع اللمسات النهائية واستعراض كافة التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة المقرر انطلاقها خلال أيام.

واتفق الحضور على أن تحمل الدورة الرابعة اسم الفنان الكوميدي الكبير جورج سيدهم، وستهديه إيناس تكريمًا خاصًا عن مجمل أعماله في حفل الافتتاح، تقديرًا لمسيرته المسرحية الزاخرة بالأعمال الكوميدية المهمة .

وخلال اللقاء أكدت الوزيرة على دعم الشباب، وقالت إن تسليحهم بالثقافة مهم جدًا فهم عماد الحاضر ويُعتبرون الركيزة الأساسية في تقدّم وبناء كل مجتمع، فهم يحملون بداخلهم طاقات وإبداعات متعددة يحرصون من خلالها على تقديم الأفضل للمجتمع الذي يعيشون فيه.

Advertisements

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج، التحق بجامعة عين شمس، وتخرج في كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي عملت في المسرح والتليفزيون، ولمعوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا خلال تلك الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات، إلا أنه عقب وفاة (الضيف أحمد)، استمر سمير وجورج في العمل معًا لسنوات حتى اتجه سمير للعمل منفردًا، ومن أهم مسرحيات جورج سيدهم (أهلًا يا دكتور) و(المتزوجون) و(حب في التخشيبة) و(فندق الأشغال الشاقة) و(موسيقى في الحي الشرقي).

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي يُقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.