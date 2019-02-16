شاهد: رسالةُ بريانكا شوبرا إلى زوجها نيك جوناس في أول عيد حُب

احتفل المُغني والممثل الأمريكي نيك جوناس، وزوجته بريانكا شوبرا، نجمة السينما الهندية “بوليوود”، بأول عيد حب بعد زواجهما. وتزوّج جوناس، 26 عامًا، من شوبرا، 36 عامًا، في حفل زفاف أسطوري مطلع ديسمبر الماضي، واستمرّت فعالياته لمدة 5 أيام في قصر عميد بهوان، وذلك بمدينة “جودبور” الهندية. وجاء الزواج بعد قصة حب عنيفة جمعت بين النجمين، رغم فارق السن بينهما. ونشرت بريانكا شوبرا صورةً لها مع زوجها نيك جوناس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة، احتفالاً بأول عيد حب يجمع بينهما وهما زوجان. وقالت شوبرا في رسالتها إلى زوجها: “عيد حب سعيد عليك وعلى كل من يحبوك، دائمًا وأبدًا”.

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