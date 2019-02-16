شاهد: بعد الزفاف المبهر.. ابنة إلهام فضالة تثير شكوك حول حملها

أثارت منى العتبي ابنة الفنانة إلهام الفضالة الشكوك حول حملها الأول ، وذلك بعد أن تعمدت نشر صور وفيديوهات من حياتها الخاصة توضح مدى سعادتها الزوجية ودلال زوجها لها .
ورغم تداول الخبر إلا أن الفنانة وابنتها لم تؤكداه ، حيث أكدت ” فضالة ” أنها لن تتحدث عن حياة ابنتها الخاصة بعد أن أصبحت مسؤلة من غيرها. وكانت الفنانة إلهام قد احتفلت بزواج ابنتها منى قبل أشهر ، رافضة الكشف عن تفاصيل الحفل الفخم بالكويت إلا بعد الإنتهاء منه.
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