شاهد: بعد الزفاف المبهر.. ابنة إلهام فضالة تثير شكوك حول حملها

أثارت منى العتبي ابنة الفنانة إلهام الفضالة الشكوك حول حملها الأول ، وذلك بعد أن تعمدت نشر صور وفيديوهات من حياتها الخاصة توضح مدى سعادتها الزوجية ودلال زوجها لها .

ورغم تداول الخبر إلا أن الفنانة وابنتها لم تؤكداه ، حيث أكدت ” فضالة ” أنها لن تتحدث عن حياة ابنتها الخاصة بعد أن أصبحت مسؤلة من غيرها. وكانت الفنانة إلهام قد احتفلت بزواج ابنتها منى قبل أشهر ، رافضة الكشف عن تفاصيل الحفل الفخم بالكويت إلا بعد الإنتهاء منه.