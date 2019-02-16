غدًا.. جلسة صلح بين زوج وزوجته على الهواء في "واحد من الناس"

كتبت - إيمان محمد

يعقد الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس"، جلسة صلح بين زوجة وزوجها بعد طلاقهما لمدة عامين، كما يعود الزوج

والزوجة مرة أخرى ويتم عقد قرانهما على الهواء وذلك عبر شاشة قناة النهار والذييذاع في العاشرة مساء غد الأحد.

ويناشد الإعلامي عمرو الليثي، المشاهدين غير القادرين بسرعة التواصل مع صفحة البرنامج على التواصل الاجتماعى وإرسال أماكن تواجدهم من أجل توفير جميع متطلباتهم.