غدًا.. جلسة صلح بين زوج وزوجته على الهواء في "واحد من الناس"

يعقد الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس"، جلسة صلح بين زوجة وزوجها بعد طلاقهما لمدة عامين، كما يعود الزوجوالزوجة مرة أخرى ويتم عقد قرانهما على الهواء وذلك عبر شاشة قناة النهار والذي
ويناشد الإعلامي عمرو الليثي، المشاهدين غير القادرين بسرعة التواصل مع صفحة البرنامج على التواصل الاجتماعى وإرسال أماكن تواجدهم من أجل توفير جميع متطلباتهم.
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