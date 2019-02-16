هؤلاء هم أوسم أزواج نجمات العالم العربي

رجال أعمال وممثلون وسيمون هم في الواقع أزواج النجمات، استطاعوا ان يسرقوا الأضواء من زوجاتهم نظراً للوسامة والجاذبية التي تميزهم.

هذا هو موضوع البومنا الذي يظهر أوسم أزواج نجمات العالم العربي الذين اشتهروا بسبب جمالهم، فكانوا محط اهتمام وسائل الاعلام بأخبارهم وعلاقاتهم بزوجاتهم النجمات.

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واللافت أيضاً ان أزواج النجمات أصبحوا ينافسون زوجاتهم في الوسامة والجاذبية ومنهم من هو نجم أيضاً والشهرة ترافقه كالثنائي سوسن أرشيد وزوجها الممثل السوري مكسيم خليل، والنجمة نيكول سابا وزوجها الوسيم يوسف الخال، كذلك الاعلامية رابعة الزيات وزوجها الاعلامي زاهي وهبي.

كلهم ثنائيات اشتهروا بوسامتهم وجمالهم، الا ان بعض النجمات الحسناوات تزوجن من رجال غير معروفين كالنجمة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم الذي عُرف بجماله ووسامته منذ ظهوره الأول على الاعلام.

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لن نطيل الكلام، الصور وحدها تكفي لتظهر أوسم أزواج نجمات العالم العربي.

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