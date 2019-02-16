شاهدوا راغب علامة يكشف كيف يوقع النساء في حبه.. وماذا عن الفتيات اللاتي يكبرنه في العمر!

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 12:47 مساءً -

استضافت المطربة التونسية لطيفة في أولى حلقات برنامجها الجديد “حكايات لطيفة” على قناة dmc، المطرب اللبناني راغب علامة الذي كشف الكثير من الأسرار.

أكد راغب أنه بدأ في مواعدة الفتيات مبكراً جداً وأنه كان يميل دائماً للفتيات اللاتي يكبرنه في العمر، فكان يعجب بفتيات في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة وهو في التاسعة من عمره.

وفجر مفاجأة عندما أعلن أن أكبر قصص الحب التي عاشها وكانت في فترة تقديمه أغنية “قلبي عشقها” كانت مع امرأة تكبره بسبع سنوات.

وقال إنه إذا أراد أن يوقع امرأة في حبه فإنه يكتفي فقط بالنظر إليها، وعندما سألته لطيفة كيف ينظر لها داعبا بقوله إنه له ساعة ينظر لها.