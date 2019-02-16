هذا ما حققه كليب صابر الرباعي “أين أذهب” في يومين!

متابعة بتجـــــــــــــرد: يحصد النجم التونسي صابر الرباعي أصداء عمله المصوّر الجديد “أين أذهب” والذي طرحه مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وحقق الكليب ربع مليون مشاهدة بعد 48 ساعة على إتاحة عرضه عبر قناة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. أغنية “أين أذهب”، من قصائد الشاعر نزار قباني وألحان الموسيقار طلال وتوزيع يحيى الموجي وهي أولى أغاني ألبوم صابر الرباعي المنتظر إصداره قريبًا. تجدر الإشارة إلى أن الكليب من إخراح وليد ناصيف ويعد التعاون الأوّل بين صابر الرباعي و”روتانا” بعد عودته مؤخرًا إلى أحضان الشركة. لمشاهدة فيديو كليب “أين أذهب”:

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