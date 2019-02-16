عاصي الحلاني يغرّد عن الذكريات: “زغيري الدّني”

متابعة بتجــــــــــــرد: استعاد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني ذكريات واحدًا من أجمل أعماله الفنية، كليب أغنية “زغيري الدني” مع الجمهور.

ونشر عاصي الحلاني عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” رابط الكليب وفي تعليقه عليه تطرق إلى الدّور الذي تلعبه الذكريات في حياة الإنسان وتأثيرها عليه فكتب: “زغيري الدني.. نملك ذكريات كثيرة وجميلة لكننا لا نستطيع أن نختار ما نتذكره، فالذكريات هي التي تفرض نفسها وقت تشاء. قد نغيب كالغروب وقد يلهينا الزمن، ولكن يبقى نبض القلب لا ينسى الأحبة”.

الجدير ذكره أن أغنية “زغيري الدني” هي من كلمات نزار فرنسيس، ألحان عاصي الحلاني وتوزيع هادي شرارة أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج جميل جميل المغازي وصدر في عام 2006 من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.