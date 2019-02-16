نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على فارس كرم يشعل أجواء عيد الحب في أضخم حفلات العراق مغلقة

متابعة بتجـــــــــــــرد: أحيا النجم اللبناني فارس كرم حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة عيد الحب في العراقي وتحديدًا في العاصمة بغداد وذلك مساء 15 شباط/فبراير الجاري.

حضر الحفل جمهور غفير من محبّي فارس كرم في العراق فاستقبلوه بالزغاريد والهتافات تعبيرًا عن سعادتهم بتواجده بينهم.

وقدّم فارس كرم خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها، أغاني ألبومه الأخير “44:36” ومنها “بدنا نولعا”، “حبك برم” و”سمع”، فردّد الجميع الكلمات معه على وقع موجات التصفيق التي غصّ بها المكان.

على صعيد آخر، يستعد فارس كرم قريبًا لتصوير أغنية “سمع” على طريقة الفيديو فيكون العمل المصوّر الثالث الذي يصدر من الألبوم.