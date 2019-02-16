في 3 أيام.. "عيش حياتك" يقترب من 200 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الماضي 13 فبراير فيلم "عيش حياتك" للمخرج تامر بسيوني، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

وحقق الفيلم في ثالث أيام عرضه إيرا قُدر بـ85 ألفًا، لتصل إيراداته في 3 أيام 184 ألفًا و124 جنيهًا.

"عيش حياتك" تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيوني، بطولة سامح حسين، ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف.