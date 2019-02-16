فيلم "قصة حب" يتصدر تريندات السوشيال ميديا.. تعرف على السبب

هنا الزاهد وأحمد حاتم كتبت - إيمان محمد تصدر فيلم "قصة حب" تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد تحقيقه أعلى إيرادات في موسم منتصف العام عقب طرحه بأيام قليلة. قليلة. ويذكر أن "قصة حب" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد وياسر طوبجي وعلا رشدي، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، مدير تصوير أحمد يعقوب، موسيقي تصويرية أشرف محروس، مونتاج عبدالرحمن كرم الدين، وتوزيع شركة دولار فيلم، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

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