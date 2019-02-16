هبة عبدالغني : "أهو دا اللي صار" عمل راقٍ ونص مميز

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كشف الحلقات الأولى من مسلسل "أهو دا اللي صار" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة ON E على ظهور الفنانة هبة عبدالغني في شخصية "ريا" سفاحة الإسكندرية الشهيرة.
ومن جانبها أعربت هبة عن سعاتها بتواجدها في هذا العمل المميز والذي حققت الحلقات الأولى منه نجاحكبير خاصة أنه يقدم للمشاهدين وجبة درامية مميز وغير تقليدية هذا إلي جانب أن طبيعة العمل مختلفة.
وأوضحت هبة أنها تحمست للمشاركة في لمسلسل لكونه عمل راقي ونص مميز للكاتب المبدع عبدالرحيم كمال ويعد فرصة للعمل مرة ثانية معه
يشار إلي أن مسلسل "أهو ده اللي صار" من تأليف السيناريست عبدالرحيم كمال وإخراج حاتم علي، وبطولة روبي، محمد فراج، أحمد داود، سوسن بدر، وهبة عبدالغني، هشام إسماعيل، أروى جودة، ألفت عمر.
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