كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 11:31 صباحاً -

منذ اليوم الأول لارتدائها الحجاب، أعلنت الفنانة أمل حجازي أنّها من أكثر اللواتي سيُدافعن عن ارتدائه، وكشفت أنّها تتمنّى الهِداية لكلّ سيدة عربية، https://cdn00.vidyomani.com/c/1/9/6/qoypebyg9rv1/index.htmlوغالباً ما تمدح بذلك في أحاديثها وتعليقاتها على السوشيال ميديا، لتفاجئ الجمهور في اليوم العالمي للحجاب بطرحها أغنية تحمل عنوان «حجابك تاجك»، أتت بالتزامن مع إعلان الفنانتين شهيرة وسهير رمزي خلعهما للحجاب بعد اعتزالهما لأكثر من 24 عاماً.

الأغنية عرفت شهرةً واسعة في وقتٍ قياسيّ، لا سيّما أنّ ملحنها مصطفى شكري، أعلن أنّها أُنجِزَت منذ أشهرٍ طويلة، وتحديداً بعد خلع الفنانة حلا شيحة حجابها والجدل الذي أثاره الموضوع، وقد كتبت كلماتها الشاعرة سلمى رشيد، فيما أكّد أنّ العمل يعكس رأي أمل الخاص بالحجاب من دون التوجّه إلى شخصٍ معيّن ضمن قالب اجتماعي إرشادي.

كانت هذه تفاصيل خبر ردّاً على حملات خلع الحجاب.. أمل حجازي في «حجابك تاجك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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