كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 11:31 صباحاً -

نشرت الفنانة ​أصالة​ صورة أظهرت تلقّيها عدد من الهدايا من الفنان ​عبد الله الرويشد​، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



والهدايا كانت عبارة عن دواء بعد أن أصيبت بنزلة برد مؤخرا، وورد وروزنامة تحمل توقيعه. والهدايا كانت عبارة عن دواء بعد أن أصيبت بنزلة برد مؤخرا، وورد وروزنامة تحمل توقيعه. وعلقت أصالة على الصورة قائلة: “شكرًا للحبيب الأستاذ الكريم الغالي على هديّته الّتي تنمّ عن شخصيّة إنسان لا بتكرر كثيرًا شكرًا على الدوا والورد والأجمل الأجمل روزنامه تحمل توقيعك الغالي.. وألبوم يحمل حبيب قلبنا صوتك الحبيب شكرًا على لطفك البالغ”.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن أصيبت بنزلة برد.. أصالة تتلقّى هدايا من الفنان عبد الله الرويشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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