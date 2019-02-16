شيرين عبد الوهاب تعلّق بعد انتشار خبر حملها.. فهل يصحّ الخبر؟

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 11:31 صباحاً -

نشرت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ صورة لأم تحمل رضيعاً نائماً، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت: “يا رب احفظ لي الهدايا اللي أنت اديتهالي مريم وهنا وحسام، واجعلهم ليا ذرية صالحة”.



كما طلبت من الجمهور الدعاء لها بأن يرزقها الله مولود، حيث انها قالت: “عايزاكم تدعولي ربنا يرزقني بأطفال من حسام ويحفظنا من كل مكروه”.

وكانت قد انتشرت مؤخرا اخبار تفيد بأن شيرين حاملا من زوجها الفنان حسام حبيب.

الجدير ذكره ان شيرين عبد الوهاب كانت قد طرحت مؤخرا فيديو كليب اغنيتها “حبة جنة”، ويلاقي العمل رواجا واسعا بين الجمهور.