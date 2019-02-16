راغب علامة يزرع الفرحة في قلوب أطفال مركز الحسين للسرطان

متابعة بتجـــــــــــــرد: بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، زار السوبر ستار راغب علامة مركز الحسين للسرطان في الأردن حيث زرع البهجة والفرحة في قلوبهم.

بدورها، أثنت الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، على المبادرة الإنسانية التي قام بها راغب علامة، وكتبت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “شكرنا العميق وتقديرنا اللامحدود لك على رفعك لمعنويات مرضانا وإدخالك السعادة إلى قلوبهم”.

وكان السوبر ستار قد أحيا حفلًا غنائيًا ناجحًا في الأردن بمناسبة عيد الحبّ.