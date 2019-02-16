بيرين سات تعود إلى جمهورها بعد غياب

متابعة بتجـــــــــــــرد: تستعد النجمة التركية الشهيرة بيرين سات، قريبًا للبدء بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد.
وقد تعاقدت الشركة المنتجة للعمل مع المخرج أوزان أتشيكتان ليتولى مهمة إخراج المسلسل الذي تعود به بيرين إلى جمهورها بعد فترة غياب لا يستهان بها.
وتشير مصادر صحفية تركية إلى أن الشركة المنتجة للمسلسل تواصل تعاقداتها مع باقي الممثلين الذين سيشاركون في العمل.
الجدير ذكره أن المسلسل سيتم عرضه حصريًا عبر شبكة “نتفلكس” الشهيرة عالميًا.
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