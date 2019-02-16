كاظم الساهر يتألق ويُطرب الجمهور السعودي في العلا – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: أحيا النجم العراقي كاظم الساهر حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء 15 شباط/فبراير، ضمن فعاليات “مهرجان شتاء طنطورة” على مسرح المرايا بمحافظة العلا في السعودية.

وتألق كاظم الساهر في أداء عدد كبير من أغنياته المحببة لدى جمهوره، حيث افتتح الحفل بأغنية “سلامي” ثم “أحبيني”، ثم قدّم أغنيات أخرى منها “ما أحبك بعد” و”لا تحرموني” وغيرها من الأغنيات وسط تفاعل وغناء جمهوره معه.

وتفاعل محبو كاظم مع هاشتاغ “كاظم الساهر في العلا” الذي تصدّر قائمة الأكثر تداولًا في موقع “تويتر”، حيث نشروا عبره مقاطع فيديو وصورًا من الحفل.

من جانبه أبدى كاظم الساهر سعادته قبيل بدء حفله في السعودية وذلك خلال لقاء مقتضب مع قناة mbc، وأكد أنه كان يتمنى أن يقضي وقت أطول مع الجمهور لأن ساعة ونصف الساعة غير كافية لتقديم الأغنيات والقصائد المهمة والتي يطلب الجمهور سماعها.

وكان وفدًا عراقيًا من مثقفي وفناني العراق، قد توجهوا إلى السعودية لحضور حفل زميلهم كاظم الساهر في محافظة العلا.