شركة “صباح للاعلام” تنافس بقوة في رمضان 2019

يخوض المنتج صادق الصبّاح، صاحب شركة “صباح أخوان”، السباق الرمضاني لعام 2019، بسلسة من الاعمال الدرامية بين لبنان ومصر وسوريا حيث تعاقدت الشركة مع نجوم الصف الأول في العالم العربي لتقديم أنجح الاعمال الدرامية.

في مصر مسلسلين هما “ولد الغلابة” و “فكرة بمليون جنيه”

المنتج صادق الصبّاح، لفت ان الشركة في مصر لديها مسلسل “ولد الغلابة” للنجم احمد السقا وهي تجربة عظيمة وملحمة صعيدية عصرية وتمنى “الصبّاح” ان ينال العمل النجاح.

المسسل بطولة أحمد السقا، محمّد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدّم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي وآخرين. اخراج محمّد سامي، تأليف أيمن سلامة.

ومن الإثارة والتشويق في “ولد الغلابة” الى الكوميديا مع النجم علي ربيع بمسلسل يحمل عنوان “فكرة بمليون جنيه“، تأليف أمين جمال وإبراهيم مُحسن ومحمّد فتحي وشريف يسري، إخراج وائل إحسان.

يُشارك في بطولته إلى جانب علي ربيع كلّ من صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفي، ملك قورة، طارق عبد العزيز، ولاء الشريف، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، طفل”ذا فويس” أحمد السيسي، محمّد محمود وغيرهم.

اما في لبنان فيتنافس مسلسلان هما “خمسة ونص” و “الهيبة – الحصاد”

أشار صادق الصبّاح ان مسلسل “خمسة ونص” مميز جداً ومتعب جداً. وأكد ان شيرين ستغني باللهجة اللبنانية تتر المسلسل وهذا الأهم. ولم تستقر الشركة حتى اللحظة أين سيتم تسجيل الشارة في لبنان او مصر.

المسلسل تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر، بطولة نادين ن. نجيم، قصيّ خولي، مُعتصم النهار وغيرهم. اما الشارة ستحمل عنوان “يا بتفكر يا بتحس” كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد.

وحول شخصية “جبل” في مسلسل “الهيبة – الحصاد“، أكد “الصبّاح” ان المشاهد سيرى تحولاً في شخصية النجم تيم حسن لأن جغرافيا العمل ستتغير ايضاً.

المسلسل من تاليف وحوار باسم السلكا، اخراج باسم البرقاوي وانتاج شركة الصباح للاعلام. ويضم مجموعة من الممثلين منهم تيم حسن، منى واصف، عبدو شاهين، اويس مخللاتي وغيرهم.

وكشف برنامج “تراندينغ” ان “مجبور” شارة مسلسل “الهيبة ” ستبقى كما هي ولكن النجم ناصيف زيتون يعمل على أغنية جديدة تحمل عنوان “ازمة ثقة” ستكون ضمن سياق أحداث المسلسل.

مسلسل “دقيقة صمت” في سوريا

وعن مسلسل “دقيقة صمت“، أشار صادق الصباح ان الممثلة ستيفاني صليبا قامت بتمثيل عملين في السابق جسدت فيهما دور المرأة الجميلة ولكن بـ “دقيقة صمت” ستلعب “حماس التمثيل”.

اما عن الممثل عابد فهد، لفت “الصبّاح” أنه سيخوض رحلة الهروب من السجن. واكتف المنتج صادق الصبّاح بهذه التفاصيل تاركاً عنصر التشويق الى حين عرض الأعمال.