تامر حسني يعتذر عن عدم إصدار "ناسيني ليه".. ويوضّح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتذر النجم المصري، تامر حسني، لجمهوره، عن عدم طرح كليب أغنيته الجديدة "ناسيني ليه"، الذي كان من المقرر إطلاقه يوم الجمعة الـ 15 من فبراير، وذلك لظروف خارجة عن إرادته.

وغرد الفنان الملقب بنجم الجيل، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "أنا آسف يا جماعة وبعتذر كل العذر عن عدم إصدار كليب ناسيني ليه اليوم لظروف فعلاً خارجه عن إرادتنا"، مضيفًا: "ولكن لضمان جودة الأغنية والارتقاء بأعلى مستوى تستحقوا أن تشاهدوه وإن شاء الله سيتم إصداره السبت".

ويعد كليب "ناسيني ليه" من ألبوم تامر حسني الأخير "عيش بشوقك"، وهو من إخراج اللبناني سعيد الماروق، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وفي سياق آخر، تعاقد حسني مع هيئة الترفيه السعودية على إحياء عدة حفلات غنائية في المملكة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيلها قريبا.

كما يواصل تامر، تصوير أحداث فيلمه الجديد "كل سنة وانت طيب" الذي تشارك في بطولته مع النجمة زينة، وتحت إدارة المخرج سعيد الماروق أيضًا.