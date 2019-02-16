هبة عبد الغني : "اهو دا اللي صار" عمل راقي ونص مميز

كتبت - إيمان محمد

كشف الحلقات الأولى من مسلسل "أهو دا اللي صار" الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة ON E على ظهور الفنانة هبة عبد الغني في شخصية "ريا" سفاحة الإسكندرية الشهيرة.

ومن جانبها أعربت هبة عن سعاتها بتواجدها في هذا العمل المميز والذي حققت الحلقات الأولى منه نجاح كبير

خاصة أنه يقدم للمشاهدين وجبة درامية مميز وغير تقليدية هذا إلي جانب أن طبيعة العمل مختلفة .

وأوضحت هبة أنها تحمست للمشاركة في لمسلسل لكونه عمل راقي ونص مميز للكاتب المبدع عبد الرحيم كمال ويعد فرصة للعمل مرة ثانية معه

بعدما تعاونا سويا منذ 10 سنوات في مسلسل "الرحايا" للنجم نور الشريف هذا إلي جانب أنها كانت تتمني العمل مع المخرج حاتم علي لكون مخرج مهم ولدية روية مختلفة للممثل .

يشار إلي أن مسلسل "أهو ده اللي صار" من تأليف السيناريست عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي، وبطولة روبي، محمد فراج، أحمد داود، سوسن بدر،وهبة عبد الغني ، هشام إسماعيل، أروى جودة، ألفت عمر.