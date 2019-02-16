شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 10 أيام.. أبطال "أبو العروسة" يدخلون المستشفى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توقف 10 أيام عن التصوير بسبب تغيير الديكورات عاد أبطال مسلسل "أبو العروسة 2" للنجم سيد رجب وسوسن بدر للتصوير فى ديكور جديد بمنطقة التجمع الخامس، وتضمنت المشاهد مرض سوسن بدر وتواجدها فى أحد المستشفيات ومعها سيد رجب، وميدو عادل الذى يجسد دور ابنها فى أحداث المسلسل.

ومن ضمن الأحداث أيضاً قامت الفنانة نيرمين الفقى بزيارة سوسن إلى المستشفى لكى تكون بجانبها فى أزمتها، ويستمر التصوير حتى شهر مارس المقبل، حيث يتبقى حوالى 30 حلقة لم يتم تصويرها حتى الآن، وكانت المشاهد التى تصوير هى الحلقة الـ90 ضمن أحداث المسلسل.

وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً منذ عرض الجزء الأول من المسلسل وما زال فى استمراره بالنجاح منذ عرض الجزء الثانى على إحدى القنوات الفضائية بسبب تطور الأحداث التى تبرز القضايا الأسرية فى المجتمع المصرى.

ويدور مسلسل "أبو العروسة" فى إطار عائلى اجتماعى، ومن تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازى، وولاء الشريف وكارولين عزمى وصفاء الطوخى وأحمد صيام.