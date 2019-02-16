شكرا لقرائتكم خبر عن منظمو الأوسكار يتراجعون عن خطة لتقديم أربع جوائز خلال فقرات إعلانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منظمو حفل جوائز الأوسكار، يوم الجمعة، إنهم قرروا التراجع عن خطة لتقديم أربع جوائز أوسكار خلال فقرات إعلانية فى الحفل الذى سيقام فى 24 فبراير وذلك فى أعقاب غضب من مخرجين وممثلين وآخرين فى هوليوود.

وقالت أكاديمية علوم وفنون السينما فى بيان إنها "استجابت لرد الفعل" من أعضاء بالأكاديمية وإن جميع جوائز الأكاديمية وعددها 24 "ستقدم بدون تغيير فى شكلنا التقليدي".

كانت الأكاديمية أعلنت أن جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير وتصوير ومونتاج وماكياج ستقدم خلال الفقرات الإعلانية فى الحفل وذلك فى إطار خطة لتقليل مدة عرض الحفل وزيادة الإقبال على مشاهدته عبر شاشات التلفزيون.