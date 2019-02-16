شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة صحبة سمسمية تقدم سهرة مزيكا بورسعيدية فى السيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة صحبة سمسمية لإحياء أجدد حفلاتها الموسيقية فى القاهرة بعد غياب، عبر سهرة جماهيرية مفتوحة على مسرح زين فى السيدة زينب، وذلك فى تمام الثامنة مساء الخميس 28 فبراير. وتعتبر "صحبة" أحد تجارب الأندرجراوند المهتمة بتقديم موسيقى السمسمية، وبدأت رحلتها منذ قرابة 4 سنوات، وعرفت بتبنيها إحياء التراث الفلكورى لبورسعيد على طريقتها الموسيقية الخاصة، وتقدم جولة حفلات بشكل دورى بين بورسعيد والقاهرة.

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