شكرا لقرائتكم خبر عن تاجر مخدرات ومتزوج 3.. اعرف دور فتحى عبد الوهاب وحمادة هلال فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت كواليس وتحضيرات بعض مسلسلات دراما رمضان المقبل، عن شكل الشخصية التي يظهر بها بعض النجوم فى أعمالهم، مع حرصهم على أن تكون أدوراهم مختلفة الشكل والمضمون عما قدموه فى أعمالهم السابقة.

وأبرز هؤلاء النجوم هو النجم فتحى عبد الوهاب الذى يظهر فى دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل "لمس أكتاف"، حيث يجسد شخصية تاجر مخدرات، ويكون هناك كثير من المواقف بينه وبين بطل العمل ياسر جلال، حيث يدخل معه فى صدام.

وقال فتحى عبدالوهاب إن الدور يمثل شخصية جديدة ويراهن عليه في أحداث المسلسل الذي يتناول تجارة المخدرات بشكل مختلف، وتدور أحداث العمل في إطار الإثارة والتشويق، وتتضمن حياة مصارع اعتزل اللعب، ويدخل فى العمل بشكل جديد، وينظر للحياة بشكل آخر.

وانتهى مؤلف العمل هاني سرحان من كتابة أحداث العمل الذي بدأت عملية تصوير مشاهده، ويشارك في بطولة مسلسل "لمس اكتاف" حنان مطاوع، وهبة عبد الغني، ومحمد عز، وسمر مرسي، وبطل العالم السابق كرم جابر، وإخراج حسين النباوي.

بينما الفنان حمادة هلال الذى يفاجئ جمهوره بإبداع جديد في عمله الدرامي "ابن أصول" الذي سيجعله حاضرا في السباق الدرامي الرمضاني المقبل، ويتزوج خلال أحداثه 3 مرات، لتتوالى المفاجآت مع المشاهد تباعا.

وأعرب حمادة هلال عن سعادته بانطلاق التصوير في المسلسل، قائلا إن سعادته أكبر بفريق العمل معه، والمكوّن من إسلام إبراهيم، سوزان نجم الدين، كريم أبوزيد، إيناس كامل، ورانيا منصور، إضافة إلى السيناريست أحمد محمود أبو زيد الذي يتعاون معه للمرة الثالثة، والمخرج محمد بكير، الذي يعمل معه للمرة الأولى.

وتلعب الفنانة رانيا منصور شخصية الزوجة الثانية فى حياة حمادة هلال، وتتضمن شخصيتها العديد من المفاجآت، ويدور مسلسل "ابن أصول" في إطار اجتماعي تشويقي، يتضمن العديد من المفاجآت خلال السيناريو.

أما الممثلة إيمى سمير غانم تصور مسلسلها الجديد "سوبر ميرو" المقرر عرضه في رمضان 2019، وتقدم إيمي في المسلسل شخصية بطلة خارقة، من خلال شخصية "أميرة" التى تعمل صحفية فى إحدى المجلات الصحفية، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية.

ويكثف مخرج العمل وليد الحلفاوي التصوير، من أجل اللحاق بالعرض الرمضاني، لاسيما أن المسلسل انطلق تصويره في وقت متأخر نظرا لتحضيراته، ويعد المسلسل أول بطولة مطلقة لإيمي سمير غانم في الدراما التليفزيونية، بعدما شاركت فى السنوات الماضية شقيقتها دنيا سمير غانم وزوجها حسن الرداد.

ويشارك في بطولة مسلسل "سوبر ميرو" حمدي المرغني، عمر الشناوي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، إنعام سالوسة، محمد محمود، ميار الغيطي، تأليف أحمد مجدى.