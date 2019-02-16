حورية فرغلي تنشر صورة تكريمها في "الكاثوليكي للسينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشرت الفنانة حورية فرغلي صورة لها، من تكريمها اليوم بمهرجان الكاثوليكي للسينما، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام". وعلقت حورية: "جائزة أحسن ممثلة عن فيلم "طلق صناعي". يشار إلى أن المهرجان الكاثوليكي السينمائي، أهدى دورته الجديدة للفنان الراحل جميل راتب، وكرم هذا العام عددًا من الفنانين، ومنهم أحمد بدير، وهشام سليم، وفاروق الفيشاوي، ورغدة، والمطرب إيمان البحر درويش، والمخرج يسري نصر الله وغيرهم.

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