الهواري والفخراني والفيشاوي في بروفات "الملك لير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج مجدي الهواري، صورة مع الفنان فاروق الفيشاوي، والفنان يحيى الفخراني بطل العمل المسرحي "الملك لير"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

وعلق "الهواري" على الصورة: "صورة أعتز بها، الحلم، كينج لير".

وتدورأحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التي لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والديهما الذي لا يجد مأوى سوى لدي ابنته الصغري.

يذكر أن "الملك لير" من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي في دور الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبدالغفور في دور الابنة الوسطى، ونهى عابدين في دور الابنة الصغرى، بالإضافة إلى محمد فراج وعباس أبو الحسن.