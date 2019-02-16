شاهد… بوتين يتعرض للإصابة أثناء تدريبات في الجودو

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 02:36 صباحاً -

تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإصابة في إصبعه أثناء تدريبات خاضها مع أعضاء المنتخب الروسي للجودو في مركز “يوغ سبورت” للجودو في مدينة سوتشي الساحلية جنوبي البلاد. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: “إصابة الرئيس عادية وطالت إصبعه أثناء التدريب في الجودو وهو في حالة جيدة… هكذا هي الرياضة”. وبعد جولة تفقدية في المركز التقى خلالها أعضاء منتخبات روسيا في رياضات الملاكمة والجودو والمصارعة الحرة، شارك الرئيس بوتين المنتخب الروسي للجودو أحد تدريباته. ويمارس بوتين رياضات الدفاع عن النفس منذ سن الحادية عشرة، وحاز على لقب البطولة أكثر من مرة في الجودو والسامبو، حتى بلغ درجة الأستاذية في الجودو.

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