كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 02:36 صباحاً -
زار وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ابن عمه، الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، في منزله بمدينة الرياض، بعد شائعات اعتقاله ثم وفاته.
ونشر الأمير الشاب، نواف بن فيصل بن فهد، مقطع فيديو وصورة للزيارة التي تمت في وقت متأخر من أمس الجمعة، ظهر فيها محمد بن سلمان، وابن عمه عبد العزيز، بجانب وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.
وقال الأمير نواف في تعليقه على الزيارة التي بددت كل الشائعات السابقة عن وجود علاقة متأزمة بين ولي العهد وابن عمه: “قبل قليل سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، والأمير عبد العزيز بن سعود في الرياض في منزل عمي عبد العزيز بن فهد وابنته الجوهرة حفظهم الله“.
وكان الأمير نواف نشر في نوفمبر الماضي صورتين، مقطع فيديو، للأمير عب دالعزيز بن فهد، في أول ظهور له بعد أن غاب عن التدوين عبر حسابه على موقع ”تويتر“ كما اعتاد أن يفعل دائمًا، ويثير الجدل بتغريداته، منذ سبتمبر 2017.
وسرت خلال الفترة الماضية شائعات عن توقيف الأمير عبد العزيز بن فهد، وتعددت التكهنات بشأن مصيره بعد ذلك، وتردَّد أنه تُوفي في إحدى المرات التي أُثير أمر اختفائه فيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعات اعتقاله… محمد بن سلمان يزور ابن عمه عبدالعزيز بن فهد في قصره بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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