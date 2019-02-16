كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 02:36 صباحاً -
طرحت الفنانة العراقية شذى حسون كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “واعر”، من كلمات الشاعر خالد المريخي، من الحان الموسيقار طلال، وكلمات الشاعر خالد المريخي، وتوزيع موسيقي لحسام كامل.
وتم تصوير كليب الأغنية بالتعاون الثالث مع المخرج علاء الأنصاري في بيروت على مدار يومين في شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، حيث أطلت بأكثر من إطلالة.
ويتحدث الكليب المقتبس عن قصة “الف ليلة وليلة”، عن فتاة تحلم بأن تصبح أميرة.
وجضر والد شذى للمرة الأولى عمليات تصوير احد كليبات ابنته، مؤكداً رضاه عليها.
الجدير ذكره ان آخر أعمال شذى حسون كليب اغنية “الله الله من عيونك” وهو باللهجة المغربية، وتم طرحه حينها على موقع “يوتيوب”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا شذى حسّون مع والدها في كواليس كليب “واعر” .. ماذا قال عنها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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