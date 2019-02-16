ليدي جاجا تنفصل عن خطيبها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف مصدر صحفي قريب من النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا لصحيفة “E! News” أنها انفصلت بشكل نهائي عن خطيبها النجم الأمريكي كريستيان كارينو وقاما بإلغاء الخطوبة دون ذكر أي سبب واضح للانفصال.

وكانت المطربة العالمية البالغة من العمر 32 عاما، تحاول نفي الشائعات التي انتشرت حول وجود علاقة حب كبيرة وسرية بينها وبين النجم الأمريكي الشهير برادلي كوبر، بعد مشاركتهما معا في الفيلم المرشح لجائزة الاوسكار الشهير “A Star Is Born”، حيث حاولت الظهور مع خطيبها في كل فرصة تسمح لها بذلك، إلا أنه من الواضح أن هناك أسباب أخرى لانفصالها عن خطيبها وخاصة أنها كانت تؤكد شعورها بالسعادة الكبيرة معه وأنه يعتبر أكبر داعم ومساند لها في فتراتها الصعبة.

وكانت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، قد تألقت خلال حفل عشاء الأوسكار رقم 91، والذي أقيم ، مساء يوم الاثنين، 4 فبراير، في فندق بيفرلي هيلتون، بحي بيفرلي هيلز، بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، بحضور نخبة من نجوم ونجمات هوليوود.

وارتدت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عاما، فستان أبيض أنيق ابتعد عن الاثارة وغطى كامل جسدها، وتواجد ضمن الحضور النجم والممثل الأمريكي ذوي الاأصول المصرية رامي مالك برفقة حبيبته، والتي شهدت حضور الجفل معه، حيث أن رامي مالك مرشح لجائزة “أفضل ممثل في دور رئيسي” عن فيلمه “Bohemian Rhapsody”.