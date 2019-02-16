ديبيكا بادوكون: زوجي يهوى ارتداء ملابسي!

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تمتلك الفنانة الهندية ديبيكا بادوكون أناقة عالية، خياراتها المذهلة للأزياء هي دليل على ذلك، ويشاهدها الجميع حتى زوجها الممثل رانفير سينج ليس متخلفًا عن منتظمي الإعجاب عندما يتعلق الأمر بتصريحات الأزياء الجريئة جدًا.

وفي الوقت الذي تشتهر فيه ديبيكا بأسلوبها الأنيق والمذهل، فإن رانفير معروف بارتدائه الغريب من الملابس، ويُضاف إلى ذلك ما كشفته ديبيكا نفسه من ارتدائه لملابسها.

مؤخرًا، في أثناء حضورها جوائز البهجة والأناقة في مومباي، سُئلت ممثلة Padmaavat عن شيء واحد تعشقه فيما يرتديه رانفير لكن يبدو أنه إجابتها ستتركك في حالة من الذهول، حيث أوضحت أنها ورانفير يتشاركا في استعارة أي شيء من خزانة ملابس بعضهما البعض: “لقد استعرت الكثير من قمصانه، واستعار نظارتي الشمسية”.

عقد ديبيكا ورانفير قرانهما في بحيرة كومو، إيطاليا في نوفمبر من العام الماضي، ويعمل رانفير حاليًا في الترويج لفيلمه القادم Gully Boy، الذي سيعرض بدور العرض في 14 فبراير. أما بالنسبة إلى ديبيكا، فسيتم مشاهدتها بعد ذلك في “تشابناك” مع فيكرانت ماسي. ومن إخراج ميجنا جولزار.