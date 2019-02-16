باريش أردوتش يشعل قلوب المعجبات بجلسة تصوير مع بورجو بيريجيك.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع النجم التركي باريش أردوتش لجلسة تصوير جديدة مع الفنانة بورجو بيريجيك، وذلك بالتزامن مع بدء عرض مسلسلهما الجديد «الغراب».

وفي الوقت الذي تألق فيه باريش بأكثر من لوك مختلف، اختار أن تكون كل إطلالاته باللون الأسود، بينما لمعت بورجو باللون الأحمر في عدة لقطات رومانسية جمعتها بالنجم الوسيم، حيث اعتبر فانز النجمين، جلسة التصوير، بمثابة هدية لهم بمناسبة عيد الحب، وتبادلوا صوراً من الجلسة متغزلين في وسامة وأناقة باريش، وجمال ملامح وقوام بورجو.

يُذكر أن باريش يجسد في المسلسل الجديد، دور شاب يُدعى «كوزغون»، والذي يسعى للانتقام من أجل والده الشرطي الذي راح ضحية لفخ، في الوقت الذي تجسد فيه بورجو دور محامية تُدعى «ديلا»، وهي حبيبة باريش ومحاميته في أحداث العمل.

من ناحية أخرى، كان فيلم «وقت السعادة» آخر أعمال باريش أردوتش، وقد شارك في بطولته أمام الفنانة التركية إلتشين سانجو، حيث حقق النثائي نجاحاً كبيراً على الشاشة، وخاصة بعد مشاركتهما بطولة المسلسل الشهير «حب للإيجار»، بينما كان مسلسل «8 أيام» آخر عمل درامي عُرض لبورجو بيريجيك، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي الشهير بـ«مؤيد».