ياسمين عبدالعزيز ترد على طليقها وتتهمه بالكذب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز على الفيديو الذي نشره طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة له برفقة زوجته الفنانة ريهام حجاج.

ياسمين علقت على ما قاله طليقها بشأن عدم إرساله ورد لأي امرأة إلا زوجته وقالت: «بطل كذب يا إسماعيل بيه ولا هو الشبشب اترفع».

جمهور الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز أمطرها بعدد من التعليقات فاستنكر البعض دخولها في هذا الصراع مع طليقها والفنانة ريهام حجاج، بينما سأل البعض الآخر إن كانت متأكدة أن مرسل الهدية لها هو طليقها.

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حصلت ياسمين على باقة كبيرة من الزهور الحمراء على شكل قلب، وكتبت تعقيبا على الصورة: «ما تشوف جوزك يا إسماعيل بيه»، كما نشرت بطاقة مكتوب عليها «احبك يا ياسو»، وعلقت قائلة: «يرضو لا».

ثم نشرت ياسمين صورة لأم كلثوم مكتوب عليها جزء من أغنيتها «فات الميعاد» الذي تقول فيه: «عايزنا نرجع زى زمان.. قول للزمان أرجع يا زمان»، فاتجهت أذهان الجمهور إلى أن طليقها هو مرسل الهدية.

محمد حلاوة نشر فيديو له مع زوجته الفنانة ريهام حجاج قال فيه إن هناك من يقول إنه يرسل ورد إلى الآخرين في عيد الحب، ولكنه لا يرسل الورد إلا لزوجته فقط.

يذكر أن ياسمين أعلنت انفصالها عن والد أبنائها بعد زواج استمر أكثر من 15 عاما، وتزوج من الفنانة ريهام حجاج.