خالد أرغنش صادم بـ«لوك» جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم التركي خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» بـ«لوك» جديد، حيث بدا حليق الذقن والشارب بشكل كلي.

خالد ظل فترة طويلة محتفظاً فيها على الشارب والذقن، وظهر بهذه الطلّة بأكثر من عمل فني أبرزها «حريم السلطان» بأجزائه الأربعة، و«أنت وطني» على مدى موسمين، ولهذا كان الـ«لوك» الجديد صادماً لفانز الفنان الذين تبادلوا لقطات له بالطلّة الجديدة، معربين عن استغرابهم لشكل الفنان التركي، خاصة أن هذا الـ«لوك» اختصر من عمره الكثير.

من ناحية أخرى، ينتظر خالد أرغنش عرض فيلمه المصري الجديد «كازابلانكا» الذي يشارك في بطولته أمام أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل، ودلال عبدالعزيز، ومحمود البزاوي، وأحمد داش، وغيرهم، والفيلم من تأليف هشام هلال، ومن إخراج بيتر ميمي، وقد أثار أجر النجم التركي عن دوره في هذا الفيلم، جدلاً كبيراً في الفترة الماضية، حيث ذكرت تقارير صحفية أن أجر أرغنش وصل لمليون دولار وهو ما نفاه منتج الفيلم بتصريحات قال فيها: «إن جميع الأخبار التي انتشرت عن تقاضي الممثل التركي مليون دولار للمشاركة في الفيلم خاطئة ولا تحمل أي أساس من الصحة».

وأضاف: «أن أجر خالد أرغنش لم يصل إلى 200 ألف دولار، وأنه ليس من المنطق أن يكون أجر شخص واحد في العمل، أي كان من هو يساوي ميزانية تنفيذ فيلم بالكامل».