النجمة التركية سينيم كوبال تعود للمدرسة الإبتدائية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة التركية سينيم كوبال، طلبة مدرسة ابتدائية بمحافظة أغادير، حيث قررت زيارتهم، وقضاء نهار مميز معهم.

وفي صور من أجواء الزيارة، ظهرت الفنانة محاطة بالتلاميذ، حيث نجحت الفنانة التركية في رسم البسمة على وجوههم باللعب والمرح والتقاط الصور التذكارية برفقتهم، وهي اللفتة الإنسانية التي أثنت عليها الصحف التركية.

من ناحية أخرى، تراجعت سينيم عن قرارها باعتزال التمثيل بعد فشل مسلسلها الأخير «وجهاً لوجه»، ووافقت على الانضمام لفريق عمل مسلسل «الحامي» للنجم التركي شآتاي أولسوي، في موسميه الثالث والرابع، حيث يُعد المسلسل الذي يُعرض الموسم الثاني منه حالياً، أول عمل تركي تننجه شركة Netflix العالمية.

مصادر صحفية كشفت عن أجر سينيم عن العمل المنتظر، حيث تتقاضى 30 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، في الوقت الذي يتقاضى فيه بطل المسلسل، شآتاي أولسوي، 50 ألف ليرة تركية عن الحلقة، كما يشاركهما بطولة العمل، عائشة توران، هازار إيرجوتشلو، أنجين أوزتورك، بورتشين تيرزي أوغلو، وغيرهم.