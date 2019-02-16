الظهور الأول لوالد الفنانة رانيا يوسف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

من خلال قناتها الخاصة عبر «يوتيوب»، ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف لأول مرة مع والدها.

رانيا تحدثت عن والدها من خلال الحلقة الثالثة لبرنامجها «المزيد عن رانيا»، وقالت إن والدها رجل عسكري تعلمت منه الانضباط، ورغم عمله إلا أنه حنون جدا وعطوف، كما أنها ورثت عنه حبه للكلاب.

الفنانة المصرية أضافت أن والدها يعيش معها منذ انفصالها عن زوجها، وأنه يثق بها ويترك لها حرية تقرير مصيرها في الحياة ويتركها للتعلم، حيث أنه علمها الاعتماد على النفس.

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والد رانيا تحدث أيضا عن ابنته وقال إنه يعتبرها صديقة، ورباها على الاعتماد على النفس، مشيرا إلى أن ابنته طيبة بصورة زائدة عن الحد الطبيعي، وأنها لم تسبب له أي مشكلات منذ ولادتها.

يُذكر أنه تم مؤخرا القبض على شبيهة رانيا يوسف المتورطة في الفيديو الإباحي الذي نسب للفنانة، وكتبت الفنانة في تعليق لها عبر حسابها الخاص إنها تطلب من كل من أخطأ فيها أن يجد الشجاعة ليعتذر عن نهشه لعرضها وعرض ابنتيها.

رانيا قالت إنها لا تسامح أي شخص أخطأ فيها أو تحدث عنها بما هو عار من الصحة، وأنها لن تترك حقها.