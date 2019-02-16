رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية ندى موسى جمهورها في صورة نادرة من ألبوم طفولتها، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
ندى ظهرت في الصورة في سن العاشرة، كما توقع جمهورها، وبدت في لوك أقرب للصبيان، حيث كان شعرها قصير، ولم تتغير ملامحها كثيرا.
جمهور الفنانة الشابة أمطرها بعدد كبير من التعليقات التي أشادت بجمالها في الصورة، بينما أجمع الجمهور أنها لم تتغير كثيرا، وأنها تفضل اللوك الصبياني من الصغر.
ندى موسى فنانة مصرية من مواليد عام 1982، بدأت حياتها الفنية من خلال مسلسل «ونيس وأيامه»، ثم شاركت في مسلسل «الكابوس، هبة رجل الغراب، دهشة، أخت تريز، عيون القلب، طريقي».
شاركت في عدة أفلام ومنها: «كلب بلدي، ياباني أصلي، الطيارة، ولاد رزق»، وكان آخر أعمالها في الدراما مسلسل «بالحجم العائلي»، والذي شاركت ببطولته مع الفنان يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، شيماء سيف، سامي مغاوري، وعمر حسن يوسف.
ندى تشارك حاليا في مسرحية «3 أيام في الساحل»، مع المخرج مجدي الهواري بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة قديمة من طفولة ندى موسى.. هل تغيرت ملامحها كثيرا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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