توبا بويوكستون تتلقى «كلب» هدية في عيد الحب.. شاهده وتعرف على سعره

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أهدى رجل الأعمال التركي أوموت أفيرجان، حبيبته النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» كلباً، احتفالاً بعيد الحب.

توبا ظهرت في صورة نشرها أفيرجان، تحتضن الكلب، وقد كشفت مصادر صحفية عن أن سعره يصل إلى 3 آلاف يورو، وهي الصورة التي نفى بها رجل الأعمال التركي ما اثير حول وجود خلافات بينهما، ووصولهما لقرار الانفصال.

يُذكر أن توبا بويوكستون بدأت علاقتها بأوموت الذي يصغرها بحوالي 7 سنوات تظهر للعلن بعد أيام على طلاقها من النجم التركي أنور صايلاك الذي انفصلت عنه يونيو 2017 بعد 6 سنوات زواج، وقد أثمر زواجهما عن توأم، رٌزق به النجمان في 19 يناير 2012، واطلقا عليهما اسمي «مايا وتوبراك».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «جسور والجميلة» آخر أعمال توبا الدرامية، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانج تاتليتوج، في الوقت الذي تجهز فيه لمسلسل جديد من إنتاج شركة Netflix العالمية، على أن يكون عملاً تاريخياً عن حقبة السلطان محمد الفاتح، أمام الفنان التركي جيم يغيت أوزوم أوغلو.