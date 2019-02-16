شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تعرف على الهدية التي تلقّتها فيفي عبده في عيد الحب والان مع التفاصيل

كشفت الفنانة المصرية ​فيفي عبده​​ عن هدية تلقّتها من احدى السيدات، حيث انها نشرت مقطع فيديو للهدية عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن 7 حبّات من التمر وكوب حليب.

وأعربت فيفي عبده عن سعادتها بهذه الهدية، حيث انها علقت قائلة: أغلى هدية جاتلي فى عيد الحب"، موجّهة الشكر لمن أرسلها لها.

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ولاقى هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.

إشارة إلى أن فيفي عبدو ناشطة جداًَ على مواقع التواصل الاجتماعي وتحرص دائماً على مشاركة جمهورها بكل تفاصيل حياتها.