شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين أمين زوجة محمد رمضان فى "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة نسرين أمين دور زوجة النجم محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "زلزال"، وصور الاثنان خلال اليومين الماضيين عددا من مشاهدهما فى ديكور منزلهما بمنطقة نزلة السمان بالهرم، ومن المقرر أن تستأنف التصوير بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة من التحضيرات وجلسات العمل مع السيناريست عبد الرحيم كمال، والمخرج إبراهيم فخر.



نسرين أمين ومحمد رمضان فى زلزال

ويعد هذا التعاون بين محمد رمضان ونسرين أمين الرابع بينهما، حيث التقت به للمرة الأولى فى فيلم "احكى يا شهرزاد" للمخرج يسرى نصر الله عام 2009، وبعدها فى السينما كذلك من خلال فيلم "شد أجزاء" عام 2015، وتعاونت نسرين مع رمضان فى الدراما للمرة الأولى من خلال مسلسل "الأسطورة".

مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، ماجد المصرى، حلا شيحا، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادى مهنى، وسامى عبد الحليم، حسام داغر، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف عبد الرحيم كمال، وخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى.