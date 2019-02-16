شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرا عملوها...كاتى بيرى وأورلاندو بلوم اتخطبوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة العالمية كاتى بيرى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها مع النجم أورلاندو بلوم وبيدها خاتم.



كاتى بيرى وأورلاندو بلوم

وكتبت كاتى بيرى تعليقا على الصورة وقالت: "full bloom"، أى أنهما فى قمة ازدهارهما أو المقصود بها لقب النجم خطيبها "Orlando Bloom"، وكانت بالخلفية البلالين التى أحضرها أورلاندو بلوم لها وكانت تظهر الخاتم فى المقدمة.

وحسب ما ذكر بموقع Access أن أورلاندو بلوم تقدم لخطبة المطربة كاتى بيرى أمس الخميس، وهو اليوم العالمى لعيد الحب، وقدم لها بالونات باللون الأحمر على شكل قلب ومعها خاتم الخطوبة.

بعدها نشرت والدة كاتى بيرى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشورا كتبت فيه: "شوفوا مين اللى اتخطب النهاردة فى يوم الفلانتين"، وذلك كما ذكر بنفس الموقع.