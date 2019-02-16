شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يعتذر لجمهوره لعدم طرح كليب "ناسينى ليه" .. اعرف السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب تامر حسنى، اعتذارا إلى جمهوره عبر السوشيال ميديا، عقب عدم طرحه كليب "ناسينى ليه" اليوم، كما وعدهم أمس، مشيرا أن ذلك بسبب ظروف خارجه عن إرادته.

وقال الفنان تامر حسنى:" أنا آسف يا جماعه و بعتذر كل العذر عن عدم اصدار كليب ناسينى ليه اليوم..لظروف فعلاً خارجه عن إرادتنا ولكن لضمان جودة الأغنية والارتقاء بأعلى مستوى تستحقوا أن تشاهدوه وإن شاء الله سيتم إصداره غداً".

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تامر حسنى

وكان قد أعلن الفنان تامر حسنى، عن طرح كليب "ناسينى ليه" من الألبوم الغنائى الأخير "عيش بشوقك" أمس، والذى حقق نجاحا كبيرا بين جمهوره.