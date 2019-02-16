مهرجان أسوان لأفلام المرأة يستحدث برنامجا للفيلم المصرى.. و"بين بحرين" يعرض عالميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة عن استحداث برنامج للفيلم المصرى، ضمن فعاليات الدورة الثالثة التى ستنطلق الأربعاء المقبل 20 فبراير، يتضمن جائزتين ماليتين قيمة كل منهما 50 ألف جنيه، تقدمهما نقابة السينمائيين وصندوق مشاريع المرأة العربية، وتهدف المسابقة إلى دعم صناعة السينما وتشجيع التجارب السينمائية الجادة.
ويتضمن برنامج الفيلم المصرى عرض 3 أفلام هى "بين بحرين" الذى يعرض عالميا للمرة الأولى، وهو قصة مريم نعوم وإخراج آنس طلبه، وبطولة يارا جبران وثراء جبيل وفاطمة عادل وعارفة عبد الرسول، و"ورد مسموم" تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح، وبطولة محمود حميدة ومريهان مجدى وصفاء الطوخى، و"لا أحد هناك" تأليف وإخراج أحمد مجدى، وبطولة سلمى حسن ورشا مجدى وأسامة جاويش.
وتتكون لجنة تحكيم برنامج الفيلم المصرى من الكاتبة كريمة كمال، والناقد والباحث السينمائى المغربى عبدالرزاق الزاهر، والنجمة اللبنانية نور.
ويفتتح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة عروض أفلامه يوم 20 فبراير الحالى بعرض الفيلم المكسيكى دوس فريدا dos farida من إخراج الكوستاريكية العراقية التشيلية عشتار ياسين، والفيلم من إنتاج شركة استرى فيلم التى يرأسها لويس جارييه، ويعرض الفيلم باللغة الإسبانية ويبلغ مدة عرضه 92 دقيقة.
وأعلنت إدارة المهرجان أنها ستكرم خلال الدورة الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبى، بجانب تكريم 5 من الشخصيات النسائية، اللاتى كانت لهن إسهامات عديدة فى عالم الفن السابع، وهن مصممة التترات نوال، والمونتيرة ليلى فهمى، وخبيرات الترجمة عايدة وعزة وعبلة أنيس عبيد بنات رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل الختام.
ويتنافس خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أسوان السينمائى 12 فيلماً فى مسابقة الفيلم الطويل، وهى الفيلم اليمنى "عشر أيام قبل الزفة" من إخراج عمرو جمال، الفيلم الوثائقى الفرنسى "الخمير الحمر" وهو من إخراج نيرى أديلاين هاى، "قبل أن يعود أبى” وهو إنتاج جورجى فرنسى ألمانى، من إخراج مارى جولبيانى، ومن لبنان يعرض فيلم "بمشى وبعد" إخراج سينثيا شقير، ويخوض المنافسة أيضاً فيلم "إطار فارغ" إخراج سناء عكرود.
كما يعرض أيضا فيلم "فتيات اللعبة" وهو إنتاج فرنسى ألمانى، إخراج وسيناريو وتصوير ألينا سكرزيزيوسكا، ومن الصين يعرض فيلم "الفتيات دومًا سعيدات" إخراج وسيناريو يانج مينج مينج، وتشارك اليونان بفيلم "كتاب مقدس" إخراج ماريا لافى، ويعرض كذلك فيلم "أفق" وهو إنتاج جورجى سويدى من إخراج تيناتين كاجريشفيلى، كما يشارك أيضاً الفيلم السيرلانكى "أرض" إخراج وسيناريو فيساكيسا تشاندرسيكرام، ويشارك المخرج لازلو نيميس بفيلم "غروب الشمس" وهو إنتاج مجرى فرنسى، بطولة جولى جاكاب، فلاد إيفانوف، إيفلين دوبوس، كما يعرض للمخرج كريستى جارلاند فيلم "ما تريده ولاء" وهو إنتاج كندى دنماركى فلسطينى.
ويتنافس فى مسابقة الفيلم القصير 20 فيلما، حيث تشارك إسبانيا بفيلم "ضربة بالضاد" وهو سيناريو وإخراج ماريا ألفاريز، كما يعرض لدولة الإمارات العربية المتحدة فيلم "تواريخ" سيناريو وإخراج هاجر عبد البارى، ومن مصر يعرض فيلم "شفه" سيناريو وإخراج أمنية عكاشة، وتشارك الدنمارك فى المسابقة بـ3 أفلام هى "باخوس" سيناريو وإخراج ريكى بلانيتا، و"الصياد" إخراج وسيناريو سارة أونبرق، "مدينة الذكريات" إخراج وسيناريو سيجن تافيتان.
وتشارك المغرب فى المسابقة القصيرة بفيلم "حياة أميرة" إخراج فيصل حلمى، كما يعرض أيضا بالمسابقة الفيلم الفرنسى "لا تسأل عن طريقك" إخراج وسيناريو ديبورا حسون، ويشارك بالمسابقة أيضا من فرنسا فيلم "ثرموستات 6" بطولة سيلين مونسارات، ماكسيم دابوفيل، بيرنارد ميتروكس، ومن فرنسا أيضاً يعرض فيلم "جاكى” سيناريو وإخراج كورالى بروشى، ومن إنجلترا يعرض فيلم "نوايا حسنة" إخراج آنا مانتزاريس.
كما تشارك اليونان فى المسابقة بـ3 أفلام قصيرة هى فيلم "الغابة" سيناريو وإخراج ليا تسالتا، فيلم "فورفورو" سيناريو وإخراج كارينا لوغوتيس، فيلم "هيكتور مارلوت"، سيناريو وإخراج جاكلين لينتسو، وتشارك لبنان فى المسابقة بفيلم "قهوة مُرّة" سيناريو وإخراج جلوريا طوق، ومن مصر يعرض فيلم "نوال" سيناريو وإخراج إبراهيم غريب، كما يعرض من إسبانيا فيلم "تسعة وعشرة: تجسيد مأساة شخصية" سيناريو وإخراج مارتا إم ماتا، كما يخوض المنافسة فيلم "السمكة الصغيرة والتمساح" وهو إنتاج ألمانيا وجمهورية الكونغو، إخراج ستيفانى بلاتنر، وفيلم "تيمى" وهو إنتاج بلغارى ألمانى بلجيكى من إخراج وسيناريو ليوبو يونشيف وفيلم "الدور" وهو إنتاج إيطالى من إخراج فرنوش صمدى.
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