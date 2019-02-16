شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الكويتية هدى حمادة: لم ولن أعتزل الفن وفى انتظار عمل يليق بالجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة الكويتية القديرة هدى حمادة ما تردد مؤخرا عن اعتزالها للفن، بعد قرار اتخذته بالعودة للساحة الفنية بالحجاب وعدم ظهورها بأى عمل خلال الأعوام الماضية، الأمر الذى دفعها لاعتزال الفن نهائيا.

وأكدت هدى، من خلال تصريحات صحفية، أنها لم ولن تعتزل الفن، موضحة أنها موجودة على الساحة الفنية وتلقت العديد من العروض التليفزيونية الدرامية، لكنها لم تجد نفسها بأى عمل ولا تناسبها، وهو الأمر الذى دفعها لرفض هذه الأعمال.

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وأوضحت هدى أنها لا تبحث عن البطولة المطلقة بقدر ما تبحث عن عمل ودور قيم يستحق أن تعود من خلاله لجمهورها، خاصة أن العودة ستكون بعد فترة طويلة من الغياب، فيجب أن تكون أعمال تليق بالجمهور وتضيف لها.

وكشفت هدى أنها منذ دخولها لمجال الفن خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضى قامت بتجسيد جميع الشخصيات تقريبا وستبحث عن عودة بعمل مميز.

يذكر أن الفنانة هدى حمادة أردنية الأصل وولدت فى الكويت، وهى شقيقة الفنانتين لمياء وبسمة حمادة، توقفت عن التمثيل فترة لكن دون اعتزال، وقالت عن هذه الفترة إنها "استراحة محارب"، وعادت للفن عام 2010 مرتدية الحجاب من خلال مسلسل "حيتان وذئاب".