شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناَ مع عيد الحب.. نوال الزغبى تطرح ألبوم "كدة باى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة روتانا ألبوم "كده باي" للنجمة اللبنانية نوال الزغبي اليوم بالتزامن مع عيد الحب، حيث بدأت نوال بالترويج لألبومها منذ أكثر من شهر بطرح برومو لكل أغنية على طريقة فيديو كليب، بينما طرحت أغنيتها التي تحمل اسم الألبوم" كده باي" كاملة عبر تطبيق ديزر الجديد.
وتعاونت نوال الزغبي في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الشعراء منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعري، وعمرو المصري وتوما والهامي دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 8 أغنيات باللهجة المصرية.
يذكر أن أحدث البومات نوال الزغبي مش مسامحة انتاج 2015، ثم اكتفت بطرح أغنيات سينجل على مدار السنوات الماضية إلا أنها انضمت مجددًا لشركة روتانا وبدأت التحضير لألبوم كده باي منذ الصيف الماضي.
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