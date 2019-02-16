شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كاظم الساهر يغى "سلامى" و"زيدينى عشقاً" فى حفله بشتاء طنطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتضن مسرح مرايا فى مدينة العلا، بالمملكة العربية السعودية، حفلاً للفنان العراقى كاظم الساهر ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

وبدأ الساهر حفله بتوجيه التحية إلى جمهور "العلا"، والمملكة العربية السعودية، معبراً عن سعادته بالتواجد على أراضى المملكة، ما زاد من تفاعل وحفاوة استقبال جمهور الحضور مع القيصر.



كاظم الساهر على المسرح

وبصوته العذب وكلمات أغانيه الساحرة أشعل كاظم الساهر الأجواء فى مدينة العلا، وبدأ القيصر وصلته الغنائية، مصافحًا جمهور مسرح مرايا بحرارة الإيقاعات العراقية، وأغنية "سلامى على اللى حاضر معانا".

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كما قدم القيصر عدد من أبرز أغانية، وقدم بإحساس رائع أغنية "زيدينى عشقًا"، منعشًا وجدان جماهير مسرح مرايا.



كاظم الساهر



كاظم على مسرح مرايا



كاظم يبدع فى الغناء

يذكر أن مهرجان شتاء طنطورة استضاف خلال الأسابيع الماضية، عدداً من أشهر وأهم نجوم الوطن العربى، الذين أحيوا حفلاتهم الفنية وأمتعوا جمهورهم بالمملكة العربية السعودية.